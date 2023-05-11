"هوغو لوريس" حارس مرمى "توتنهام" يدخل دائرة اهتمام "النصر"

كشف الإعلامي التركي، أكرم كونور، عن اهتمام نادى النصر السعودي بالتعاقد مع الفرنسي هوغو لوريس حارس مرمى نادي توتنهام هو تسبر الإنجليزي .
وقال الصحفي المتخصص في أخبار سوق انتقالات اللاعبين، إن النصر يراقب وضع حارس مرمى توتنهام، الذى يقترب من مغادرة النادي الإنجليزي، لتدعيم صفوف الفريق بالموسم الجديد.
وانضم هوغو لوريس البالغ من العمر 36 عامًا، لتوتنهام الانجليزى فى 2012، قادمًا من أوليمبيك ليون الفرنسي، إلى لعب له فى الفترة 4 مواسم.
ويحتل النصر المركز الثاني في ترتيب جدول دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 57 نقطة، وبفارق 5 عن الاتحاد "المتصدر" .