الحصان "سكوتلاند يارد" يفوز بكأس خادم الحرمين الشريفين في شوط مفتوح الدرجات

ويعد الفوز إنجازًا مضاعفًا للحصان ومالكه، ومدرّبه أحمد عبدالواحد، والخيّال "فيكتور جوتيرز" الذي تقدّم نحو الصدارة بفارق أكثر من عشرة أطوال (طول حصان).

وسجّل "سكوت" زمنًا قياسيًا قدره 2:04.00 دقيقة، يُضاف إلى أرصدته السابقة من المشاركات المميّزة، وجاء ثانيًا الحصان "ألكتابيليتي" مع خيّاله "كاميلو أوسبينا"، وفي المركز الثالث الفرس "لاكاسا تاريفا" مع عبد الله الراشد.