"هنريكي" لاعب "الاتحاد" على رادار "إنترناسيونال" البرازيلي

كشف موقع "mercadodofutebol" البرتغالي عن اهتمام نادي إنترناسيونال بالتعاقد مع البرازيلي برونو هنريكي لاعب نادي الاتحاد خلال الموسم المقبل.
وقال الموقع إن إدارة إنترناسيونال تبحث عن لاعب خط وسط للموسم المقبل، حيث وضعت اسم برونو هنريكي ضمن اهتماماتها لكسب خدماته.
وقال الموقع: إن هنريكي لم يتلقَّ حتى الآن عرضاً من الاتحاد لتجديد عقده، واللاعب ينتظر الاستماع إلى مقترحات ناديه أولاً ثم الاستماع للعروض الأخرى.
وينتهي عقد برونو هنريكي مع الاتحاد في سبتمبر المقبل، والذي انضم إليه في 2020، قادماً من نادى بالميراس البرازيلي الذي لعب معه لمدة 3 مواسم.
ويحتل الاتحاد بقيادة المدرب البرتغالي نونو سانتو صدارة ترتيب جدول دوري روشن السعودي للمحترفين، برصيد 56 نقطة.