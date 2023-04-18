"هنريكي" لاعب "الاتحاد" على رادار "إنترناسيونال" البرازيلي

وقال الموقع: إن هنريكي لم يتلقَّ حتى الآن عرضاً من الاتحاد لتجديد عقده، واللاعب ينتظر الاستماع إلى مقترحات ناديه أولاً ثم الاستماع للعروض الأخرى.