المغرب يستضيف أمم إفريقيا لكرة القدم 2025

اختارت اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" في القاهرة، الأربعاء، المغرب لاستضافة كأس أمم إفريقيا 2025، ليحل محل غينيا التي تم تجريدها من حق التنظيم العام الماضي.
وفاز المغرب، بعد انسحاب الجزائر وزامبيا، إضافةً لعرض مشترك من بنين ونيجيريا.
وكان المغرب مرشحًا بقوة، وسيكون هذا القرار دفعة لآماله في استضافة كأس العالم 2030، في ملف مشترك مع البرتغال وإسبانيا.
وتعد هذه المرة الثانية التي يستضيف فيها المغرب الحدث الرياضي الأكثر شعبية في إفريقيا، بعد نحو أربعة عقود من المرة السابقة العام 1988.
ومن جهة أخرى، فاز الثلاثي كينيا وأوغندا وتنزانيا، بحق استضافة نسخة 2027 من البطولة، التي ستكون النسخة الأولى التي تقام في ثلاث دول.