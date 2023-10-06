"اتحاد القدم" يختتم مهرجان اكتشاف المواهب الكروية السابع في تبوك

ومن المقرر أن يقام المهرجان القادم في مدينة أبها يومي 1-2 نوفمبر المقبل على أن تعقبه 7 مهرجانات في كلٍ من الجوف، جدة، حفر الباطن، الدمام، الباحة، المدينة المنورة، والرياض.