"اتحاد القدم" يختتم مهرجان اكتشاف المواهب الكروية السابع في تبوك

اختتم مهرجان اكتشاف المواهب السابع والذي أقيم في مدينة تبوك تحت إشراف الاتحاد السعودي لكرة القدم ممثلًا في الإدارة الفنية؛ بهدف اكتشاف المواهب الكروية بالمدارس وإتاحة الفرصة أمامها للانضمام للأندية الرياضية ومراكز التدريب الإقليمية.
وشهد المهرجان يوم الثلاثاء مهرجان اكتشاف المواهب للبنات ويوم الأربعاء للبنين بمشاركة 140 لاعبة و260 لاعبًا تحت إشراف 9 مدربات و21 مدربًا، حيث تم تقسيم الملعب إلى 10 محطات تدريب، وتوزيع اللاعبات واللاعبين على المجموعات، وشاركت كل مجموعة لمدة 15 دقيقة، لاكتشاف المواهب خلال المهرجان وفق معايير فنية، ليصل إجمالي البرنامج إلى 5 ساعات.
في ختام المهرجان، تم تكريم المشاركين بهدايا تذكارية، حيث سيتم فرز المواهب التي اجتازت الاختبارات؛ تمهيدًا لإلحاقهم بمركز التدريب الإقليمي في تبوك؛ من أجل صقل مواهبهم عبر برامج احترافية تم وضعها بما يتناسب مع مسار تطوير المواهب والذي يمثل أحد ركائز استراتيجية تحول كرة القدم السعودية.
ومن المقرر أن يقام المهرجان القادم في مدينة أبها يومي 1-2 نوفمبر المقبل على أن تعقبه 7 مهرجانات في كلٍ من الجوف، جدة، حفر الباطن، الدمام، الباحة، المدينة المنورة، والرياض.
يُذكر أن الإدارة الفنية في الاتحاد السعودي لكرة القدم حددت أعمار المشاركين للطلاب من 6 إلى 9 سنوات، وأعمار المشاركات من الطالبات من 9 إلى 12 عامًا.
من جانبه، قدّم المسؤول الفني لإدارة البراعم الكابتن خالد الفرحان شكره وتقديره لإدارة التعليم بمنطقة تبوك على تعاونها المثمر في إنجاح المهرجان، كما وجه الشكر والتقدير لمدير مدينة الملك خالد الرياضية بتبوك بدر العنزي على استضافة المهرجان وتوفير كل الإمكانات اللازمة التي أسهمت في إقامة الفعالية.