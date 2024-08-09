إسبانيا تُتوَّج بذهبية أولمبياد باريس للمرة الثانية في تاريخها على حساب فرنسا

توّج المنتخب الإسباني بذهبية أولمبياد باريس لكرة القدم2024، عقب تغلبه على المنتخب الفرنسي صاحب الأرض والجمهور، بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة النهائية التي أقيمت بين المنتخبين مساء اليوم الجمعة، على ملعب حديقة الأمراء في العاصمة الفرنسية.