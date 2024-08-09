إسبانيا تُتوَّج بذهبية أولمبياد باريس للمرة الثانية في تاريخها على حساب فرنسا

توّج المنتخب الإسباني بذهبية أولمبياد باريس لكرة القدم2024، عقب تغلبه على المنتخب الفرنسي صاحب الأرض والجمهور، بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة النهائية التي أقيمت بين المنتخبين مساء اليوم الجمعة، على ملعب حديقة الأمراء في العاصمة الفرنسية.
أهداف المباراة سجلها إنزو ميلوت للمنتخب الفرنسي في الدقيقة 11، قبل أن يسجل اللاعب فيرمين لوبيز هدف التعادل للإسبان في الدقيقة 18، ثم عاد ذات اللاعب لتسجيل هدف التقدم الثاني في الدقيقة 25.
وأضاف لاعب المنتخب الإسباني اليخاندرو رودريغز هدف منتخب بلاده الثالث في الدقيقة 28، وقلص المنتخب الفرنسي النتيجة عن طريق ماغنيس اكليوش في الدقيقة 79، ونجح منتخب فرنسا في إدراك التعادل في الوقت المحتسب بدل ضائع بواسطة المهاجم ماتيتا من علامة الجزاء الدقيقة 90+3.
واحتكم المنتخبان للأشواط الإضافية حيث نجح سيرخيو كاميلو لاعب المنتخب الإسباني في تسجيل الهدف الرابع في شوط المباراة الإضافي الأول وذلك في الدقيقة 100، قبل أن يضيف كاميلو الهدف الخامس للإسبان قبل نهاية شوط المباراة الإضافي الثاني بالدقيقة 119.