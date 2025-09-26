الأخضر تحت 20 يرفع استعداده لمواجهة كولومبيا ضمن كأس العالم

يواصل المنتخب السعودي تحت 20 عامًا لكرة القدم ، برنامج تحضيراته في مدينة تالكا التشيلية، استعدادًا لانطلاق مشواره في نهائيات كأس العالم للشباب 2025، حيث يلتقي في المباراة الافتتاحية منتخب كولومبيا يوم الاثنين 29 سبتمبر على إستاد فيسكال دي تالكا، عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت تشيلي (الثانية من فجر الثلاثاء بتوقيت السعودية).