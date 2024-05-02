في افتتاح الجولة الـ30 من دوري روشن.. الحزم والأخدود "سلبية"

حسم التعادلُ السلبي مواجهةَ فريق الحزم الأول لكرة القدم وضيفه الأخدود، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم الخميس، في افتتاح الجولة الـ30 من دوري روشن السعودي للمحترفين، على ملعب نادي الحزم بالرس، بقيادة الحكم شكري الحنفوش.