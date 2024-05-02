في افتتاح الجولة الـ30 من دوري روشن.. الحزم والأخدود "سلبية"

حسم التعادلُ السلبي مواجهةَ فريق الحزم الأول لكرة القدم وضيفه الأخدود، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم الخميس، في افتتاح الجولة الـ30 من دوري روشن السعودي للمحترفين، على ملعب نادي الحزم بالرس، بقيادة الحكم شكري الحنفوش.
الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي رغم استحواذ الحزم على منطقة المناورة والنزعات الهجومية التي جانبها الصواب.
وفي الشوط الثاني، وتحديدًا في الدقيقة 87، أضاع "قودوين" فرصة التقدم للأخدود، بعد كرة انفراد طوح بها من فوق العارضة الحزماوية.
بتلك النتيجة بقي الحزم في دائرة خطر الهبوط؛ حيث يقبع في ذيل الترتيب برصيد 20 نقطة فقط، فيما بلغ الأخدود النقطة 28 في المركز الـ14.