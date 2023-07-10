تحضيراً لمعسكر الطائف .. الثنائي "بنزيما وكانتي" في مقدمة قائمة الاتحاد

اعتمد المدير الفني لفريق الاتحاد الأول لكرة القدم، نونو سانتو، اليوم الاثنين ، قائمة لاعبيه التي ستغادر صوب المعسكر الإعدادي للعميد في الطائف، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد.
وشهدت القائمة غياب الثلاثي المحلي (عبدالرحمن العبود، عبدالعزيز البيشي، حمدان الشمراني)، بينما تواجد الثلاثي الأجنبي الجديد، كريم بنزيما ونجولو كانتي وجوتا.
وجاءت قائمة اتحاد جدة لمعسكر الطائف التحضيري، على النحو التالي:
مارسيلو غروهي، عبدالله الجدعاني، أسامة المرمش، عبدالرزاق حمدالله، رومارينيو، جوتا، كانتي، كريم بنزيما، مدالله العليان، عمر هوساوي، أحمد شراحيلي.
مهند الشنقيطي، طارق حامد، كورونادو، محمد العوفي، أحمد بامسعود، محمد الصيعري، عوض الناشري، هارون كمارا، زكريا هوساوي، مروان الصحفي.