تحضيراً لمعسكر الطائف .. الثنائي "بنزيما وكانتي" في مقدمة قائمة الاتحاد

وجاءت قائمة اتحاد جدة لمعسكر الطائف التحضيري، على النحو التالي:

مارسيلو غروهي، عبدالله الجدعاني، أسامة المرمش، عبدالرزاق حمدالله، رومارينيو، جوتا، كانتي، كريم بنزيما، مدالله العليان، عمر هوساوي، أحمد شراحيلي.