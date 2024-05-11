في ختام منافسات النسخة الأولى من بطولة سماش السعودية 2024.. الصين تحصد الذهب

اختتمت مساء أمس السبت منافسات النسخة الأولى من بطولة سماش السعودية 2024، ثاني بطولات "الجراند سماش" لهذا العام، التي تقام بتنظيم من الاتحاد السعودي لكرة الطاولة، وإشراف وزارة الرياضة، وبالتعاون مع المنظمة العالمية لكرة الطاولة (WTT)، بمشاركة نخبة اللاعبين العالميين في اللعبة.
وتوجت أضواء العريفي، مساعد وزير الرياضة لشؤون الرياضة، اللاعب الصيني "شوكين وانغ"، المصنف الأول عالميًّا، بلقب فئة فردي الرجال؛ وذلك بعد فوزه على اللاعب الألماني "باتريك فرانزيسكا"، المصنف الـ16عالميًّا، بنتيجة 4-2؛ وأصبح وانغ بذلك أول لاعب ينجح في تحقيق 3 ألقاب في البطولة نفسها ضمن جراند سماش (فردي وزوجي الرجال، والزوجي المختلط).
ونجحت اللاعبة الصينية "مينغ تشين"، المصنفة الرابعة عالميًّا، في الفوز بلقب فئة فردي السيدات؛ وذلك بعد أن تغلبت على المصنفة الأولى عالميًّا، مواطنتها "ينغشا صن"، بنتيجة 4–2، وتوجها بكأس البطولة خليل المهندي، عضو مجلس إدارة المنظمة العالمية لكرة الطاولة (WTT). وبهذا الانتصار تمكنت "تشين" من تعزيز موقعها في ترتيب التصنيف العالمي باحتلالها مركز الوصافة.
وتعد بطولة سماش السعودية إحدى أبرز بطولات كرة الطاولة لعام 2024، واحتضنتها مدينة الملك عبدالله الرياضية في الفترة من 1 إلى 11 مايو، وشهدت مشاركة 256 لاعبًا ولاعبة، يمثلون 55 دولة، تحت مظلة المنظمة العالمية لكرة الطاولة (WTT)، وتنافسوا على 5 فئات (فردي وزوجي الرجال، وفردي وزوجي السيدات، والزوجي المختلط).
وتأتي هذه الاستضافات تجسيدًا لرحلة التطور الكبير الذي يعيشه القطاع الرياضي في السعودية تماشيًا مع الجهود الرامية لتحقيق المستهدفات الرياضية في رؤية السعودية 2030 بأن يكون القطاع مساهمًا مباشرًا في مسيرة التطور والازدهار والتنمية التي تعيشها السعودية في مختلف المجالات.