في ختام منافسات النسخة الأولى من بطولة سماش السعودية 2024.. الصين تحصد الذهب

وتوجت أضواء العريفي، مساعد وزير الرياضة لشؤون الرياضة، اللاعب الصيني "شوكين وانغ"، المصنف الأول عالميًّا، بلقب فئة فردي الرجال؛ وذلك بعد فوزه على اللاعب الألماني "باتريك فرانزيسكا"، المصنف الـ16عالميًّا، بنتيجة 4-2؛ وأصبح وانغ بذلك أول لاعب ينجح في تحقيق 3 ألقاب في البطولة نفسها ضمن جراند سماش (فردي وزوجي الرجال، والزوجي المختلط).