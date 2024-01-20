رياضة

في الجولة الثانية من كأس آسيا 2023.. الأخضر يختتم استعداداته لمواجهة قرغيزستان

"الدوسري" يخضع لتمارين خاصة برفقة المعد البدني
في الجولة الثانية من كأس آسيا 2023.. الأخضر يختتم استعداداته لمواجهة قرغيزستان

اختتم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مساء اليوم السبت استعداداته لمواجهة منتخب قرغيزستان يوم غد الأحد على ملعب أحمد بن علي، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس آسيا 2023.

ميدانيًّا، أجرى لاعبو "الأخضر" مساء اليوم حصة تدريبية على "ملاعب اسباير" تحت إشراف المدير الفني "مانشيني"، بدأت بتمارين الإحماء، ثم تمرين الاستحواذ، قبل أن يجري تقسيمة من مجموعتين على نصف الملعب. واختُتمت الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.

وعلى صعيد متصل، اكتفى اللاعب "ناصر الدوسري" بتمارين خاصة برفقة المعد البدني.

الجدير بالذكر أن الأخضر السعودي يأتي في المجموعة السادسة ضمن منافسات كأس آسيا 2023، وإلى جانبه منتخبات (عُمان، قرغيزستان وتايلاند).

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