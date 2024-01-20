في الجولة الثانية من كأس آسيا 2023.. الأخضر يختتم استعداداته لمواجهة قرغيزستان

ميدانيًّا، أجرى لاعبو "الأخضر" مساء اليوم حصة تدريبية على "ملاعب اسباير" تحت إشراف المدير الفني "مانشيني"، بدأت بتمارين الإحماء، ثم تمرين الاستحواذ، قبل أن يجري تقسيمة من مجموعتين على نصف الملعب. واختُتمت الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.