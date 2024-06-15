بعد خماسية ألمانيا في الافتتاح.. 3 مباريات بالجولة الأولى لأمم أوروبا اليوم

تجرى اليوم السبت ثلاث مباريات في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم المقامة في ألمانيا.
ويلتقي منتخب هنغاريا "المجر" مع سويسرا في "المجموعة الأولى" في كولن، في الواحدة ظهرًا، فيما تحتدم المواجهة بين إسبانيا وكرواتيا بـ"المجموعة الثانية" في برلين في الرابعة عصرًا.
وتأتي المباراة الثالثة، وفق "روسيا اليوم"، بمواجهة شبه محسومة للطليان ضد ألبانيا في "المجموعة الثانية" في دورتموند في السابعة مساء.
وكانت بطولة كأس أمم أوروبا 2024 افتتحت أمس الجمعة بمواجهة ألمانيا المضيفة واسكتلندا، وانتهت بفوز كاسح لأصحاب الأرض بنتيجة "5-1"