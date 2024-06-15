بعد خماسية ألمانيا في الافتتاح.. 3 مباريات بالجولة الأولى لأمم أوروبا اليوم

ويلتقي منتخب هنغاريا "المجر" مع سويسرا في "المجموعة الأولى" في كولن، في الواحدة ظهرًا، فيما تحتدم المواجهة بين إسبانيا وكرواتيا بـ"المجموعة الثانية" في برلين في الرابعة عصرًا.