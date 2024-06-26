بمشاركة 18 منتخبًا .. كوالالمبور تحتضن قرعة الدور الثالث من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026

تُقام غدًا الخميس، قرعة الدور الثالث من التصفيات الآسيوية (الطريق إلى كأس العالم 2026) بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.
تخوض 18 منتخبًا السباق في الدور الثالث، بعد اختتام منافسات الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 في السعودية يوم 12 يونيو، حيث ضمنت أيضًا المنتخبات الـ18 تأهلها إلى نهائيات كأس آسيا 2027 في السعودية.
من المقرر أن تُقام التصفيات الآسيوية (الطريق إلى كأس العالم 2026) في الفترة من سبتمبر 2024 إلى يونيو 2025، حيث سيتم تقسيم المنتخبات على ثلاث مجموعات، تضم كل مجموعة ستة منتخبات، ويتأهل أول فريقين في كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2026 لتحجز ستة من المقاعد الثمانية المتاحة للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، في حين سيتم التنافس على المقعدين المتبقيين من خلال ملحق التصفيات الآسيوية، علمًا بأن هنالك فرصة للحصول على مقعد إضافي من خلال الملحق العالمي.
وقد تم تصنيف المنتخبات الـ18 إلى ستة مستويات وفقًا لأحدث تصنيف صادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم يوم 20 يونيو، وفق التالي:
- المستوى الأول: اليابان، إيران، جمهورية كوريا
- المستوى الثاني: أستراليا، قطر، العراق
- المستوى الثالث: السعودية، أوزبكستان، الأردن
- المستوى الرابع: الإمارات، عُمان، البحرين
- المستوى الخامس: الصين، فلسطين، قرغيزستان
- المستوى السادس: جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، إندونيسيا، الكويت.