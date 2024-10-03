مدرب الاتحاد "بلان ": عرفت صعوبة مباراتنا أمام الأخدود قبل المواجهة

وصف المدير الفني لفريق الاتحاد الكروي الأول، الفرنسي "لوران بلان" مواجهة الأخدود بالصعبة، موضحاً أن فريقه نجح في الحصول على الثلاث نقاط وواصل انتصاراته في دوري روشن.
وتابع بلان في المؤتمر الصحفي عقب فوز الاتحاد على الأخدود 2/1: "تحدثت مع اللاعبين قبل المباراة وأبلغوني بصعوبة الفوز في ملعب الأخدود".
وزاد: "عقلية لاعبي الاتحاد كانت جيدة، ولكن على المستويين الفني والبدني لم نظهر بالشكل المطلوب في لقاء الليلة".
وعن غياب اللاعب "كانتي" عن المباراة قال مدرب الاتحاد:" كانتي لاعب استثنائي يصنع الفارق دائماً في وسط الملعب.