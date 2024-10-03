مدرب الاتحاد "بلان ": عرفت صعوبة مباراتنا أمام الأخدود قبل المواجهة

وصف المدير الفني لفريق الاتحاد الكروي الأول، الفرنسي "لوران بلان" مواجهة الأخدود بالصعبة، موضحاً أن فريقه نجح في الحصول على الثلاث نقاط وواصل انتصاراته في دوري روشن.