السويسري ريكاردو رودريجيز محط أنظار أندية سعودية عدة

بات نجم المنتخب السويسري ريكاردو رودريجيز، الظهير الأيسر لنادي تورينو الإيطالي، محط اهتمام عدد من أندية الدوري السعودي؛ للتعاقد معه خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالي.
ووفقًا لفابريزيو رومانو، الخبير في سوق انتقالات اللاعبين الإيطالي، فإن الدولي السويسري تلقى 3 عروض من أندية روشن السعودي للمحترفين.
وقال فابريزيو رومانو عبر حسابه الشخصي على منصة "إكس": "رودريجيز تلقى 3 عروض من أندية الدوري السعودي لانتقال محتمل في الأسابيع المقبلة".
وأضاف: "ريكاردو سيكون متاحًا في صفقة مجانية؛ إذ ينتهي عقده الحالي مع نادي تورينو الإيطالي هذا الأسبوع".
ويوجَد ريكاردو رودريجيز حاليًا مع منتخب بلاده؛ للمشاركة في بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024" المقامة في ألمانيا.
وسيواجه منتخب سويسرا في أولى مباريات دور الـ16 باليورو غدًا السبت إيطاليا على الملعب الأولمبي ببرلين.
ومن المقرر أن ينتهي عقد النجم السويسري ريكاردو رودريجيز مع فريق تورينو الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.