فهد بن جلوي يشهد افتتاح البطولة الآسيوية لرفع الأثقال في البحرين

شهد نائب رئيس الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير فهد بن جلوي اليوم افتتاح البطولة الآسيوية لرفع الأثقال 2022 التي تحتضنها مملكة البحرين.
وقد اعتمد الاتحاد الآسيوي جدول هذه النسخة من البطولة، حيث تقام المنافسات يوم السبت الموافق 8 أكتوبر وتستمر حتى 16 من الشهر ذاته، حيث تبدأ الفترة الصباحية عند الساعة 10 صباحاً وتبدأ الفترة المسائية عند الساعة 3 عصراً.
ويشارك في هذه البطولة 246 لاعباً ولاعبة يمثلون 33 دولة، هي: مملكة البحرين، و السعودية، و بنغلاديش، و بروناي، و الصين، و الهند، و إيران، و إندونيسيا، و العراق، و الأردن، و اليابان، و كازاخستان، و قيرغستان، و الكويت، و كوريا الجنوبية، و لاوس، و لبنان، و ماليزيا، و منغوليا، و عمان، و باكستان، و الفلبين، و قطر، و سنغافورة، و سريلانكا، و طاجاكستان، و تايلند، و الصين تايبيه، و تركمانستان، و الإمارات، و أوزبكستان، و فيتنام و اليمن.
وتتنافس المنتخبات المشاركة في 3 مسابقات في هذه البطولة هي: الخطف، الكلين والجرك ومنافسات المجموع، حيث حدد الاتحاد الآسيوي 10 فئات وزنية لفئة الرجال و10 فئات وزنية للرجال في جميع المسابقات.
واكتمل وصول جميع المنتخبات المشاركة في هذه البطولة، والذين توافدوا إلى أرض مملكة البحرين تباعاً خلال الأيام القليلة الماضية، وتتطلع المنتخبات المشاركة إلى المنافسة على تحقيق المراكز الأولى وأرقام قياسية جديدة تضاف لسجل هذه النسخة من البطولة.