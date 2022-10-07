فهد بن جلوي يشهد افتتاح البطولة الآسيوية لرفع الأثقال في البحرين

ويشارك في هذه البطولة 246 لاعباً ولاعبة يمثلون 33 دولة، هي: مملكة البحرين، و السعودية، و بنغلاديش، و بروناي، و الصين، و الهند، و إيران، و إندونيسيا، و العراق، و الأردن، و اليابان، و كازاخستان، و قيرغستان، و الكويت، و كوريا الجنوبية، و لاوس، و لبنان، و ماليزيا، و منغوليا، و عمان، و باكستان، و الفلبين، و قطر، و سنغافورة، و سريلانكا، و طاجاكستان، و تايلند، و الصين تايبيه، و تركمانستان، و الإمارات، و أوزبكستان، و فيتنام و اليمن.