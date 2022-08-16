"هيرن": نزال البحر الأحمر بجدة سيُحسم بضربة قاضية في الجولة السادسة

توقّع أيدي هيرن، أن نزال البحر الأحمر المقام في جدة حاليًّا لن يتجاوز الجولة السادسة؛ حيث ستُحسم المواجهة المرتقبة على لقب بطولة العالم للملاكمة للوزن الثقيل بين حامل اللقب الأوكراني أولكسندر أوسيك، ومنافسه البريطاني أنتوني جوشوا، بالضربة القاضية.
ويتوقّع رئيس مجلس إدارة Matchroom Sports أن يكون لقاء العودة بين أوسيك وجوشوا أكثر شراسة وقوة من اللقاء الأول حين نجح الأوكراني في تحقيق الفوز وتوحيد أحزمة WBA ‘Super’ وIBFوWBO وIBO بعد قرار جماعي من الحكام.
ويرى هيرن أن ذلك الأمر لن يتكرر عندما يلتقي الاثنان في صالة مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة السبت المقبل.
وقال هيرن: "أعتقد بأنهما سيكونان أكثر شراسة، وأتوقّع أن تشاهدوا نزالًا مميزًا، ويجب أن نحقق الانتصار، هذا هو أكبر لقب في رياضة الملاكمة، ولم نأت إلى هنا لمجرد المشاركة، بالنسبة لجوشوا الأمر يتعلق فقط بالفوز".
وقال: "لقد نجح في ذلك سابقًا، ولكن هذا التحدي مختلف وأصعب وهو مستعد له تمامًا. وأؤمن بأنه سيصبح بطل العالم للمرة الثالثة على أرض المملكة العربية السعودية في نهاية الأسبوع".
ويدخل جوشوا ثاني لقاء عودة على لقب بطولة العالم للملاكمة للوزن الثقيل في أرض المملكة بعد أن كان قد نجح في الثأر من "أندي رويز" في ديسمبر 2019م بنزال الدرعية التاريخي.
ويرى هيرن أن قضاء جوشوا فترة الإعداد في معسكره التدريبي لمدة شهر كامل في المملكة دليل على ارتياحه التام للتواجد على أرضها.
وأضاف: "جوشوا متواجد هنا منذ 4 أسابيع، وهو الأمر الذي يعكس مدى شعوره بالراحة للتواجد على أرض المملكة؛ حيث يصل أغلب الملاكمين لموقع النزال قبل أسبوع فقط، ولا يفضلون الابتعاد عن منازلهم، ولكن جوشوا يحب المملكة ويمتلك فيها ذكريات مميزة منذُ نزال الدرعية التاريخي أمام رويز. هو في بلد رائع ومستعد لأسبوع النزال".
وأتت استضافة المملكة لنزال الدرعية التاريخي ونزال البحر الأحمر من خلال تعاون كل من وزارة الرياضة والاتحاد السعودي للملاكمة وMatchroom Sports وSkill Challenge Entertainment، ومنذ النزال الأول شهدت المملكة ارتفاعًا ملحوظًا في أعداد ممارسي رياضة المملكة؛ وهو ما يراه هيرن أحد أهم الأهداف التي يرغب جوشوا وأوسيك في تحقيقها، إلهام الجيل القادم من ملاكمي المملكة والعالم.
وقال هيرن: "يرغب كلاهما في إلهام الجيل القادم في المملكة ويشعرون بسعادة غامرة حين يشاهدون التفاعل الكبير والابتسامات على أوجه الجميع؛ وهو ما يدفعهم للاستمرار في تقديم المزيد، كما أنهما رجلان رائعان ومتواضعان حقًّا ويمنحان وقتهما للغير دائمًا، ويرغبان في نشر رياضة الملاكمة لحبهما الشديد لها".
وأضاف: "سيكون هذا الأسبوع حافلًا بالفعاليات والأنشطة، من الاستعدادات إلى حفل الاستقبال، والمؤتمرات الصحفية، والوزن الرسمي، حتى موعد النزالات، وستتجه جميع أنظار العالم نحو المملكة العربية السعودية".
ويُعد "نزال البحر الأحمر" من أهم الأحداث الرياضية حول العالم التي ستقام على أرض المملكة، وهو امتداد للعديد من الأحداث الرياضية العالمية التي استضافتها المملكة في السنوات الأخيرة؛ حيث تشهد هذه اللعبة نموًّا ملموسًا في شعبيتها، بارتفاع نسبة الممارسين لرياضة الملاكمة لـ300%، إضافةً إلى زيادة عدد الصالات الخاصة بهذه اللعبة من 7 إلى 59 صالة.