"هيرن": نزال البحر الأحمر بجدة سيُحسم بضربة قاضية في الجولة السادسة

ويُعد "نزال البحر الأحمر" من أهم الأحداث الرياضية حول العالم التي ستقام على أرض المملكة، وهو امتداد للعديد من الأحداث الرياضية العالمية التي استضافتها المملكة في السنوات الأخيرة؛ حيث تشهد هذه اللعبة نموًّا ملموسًا في شعبيتها، بارتفاع نسبة الممارسين لرياضة الملاكمة لـ300%، إضافةً إلى زيادة عدد الصالات الخاصة بهذه اللعبة من 7 إلى 59 صالة.