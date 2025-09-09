قبل إغلاق "الميركاتو الصيفي".. الشباب يظفر بخدمات "غروهي" و"أوناي"

أعلنت إدارة نادي الشباب، اليوم، تعاقدها مع الحارس البرازيلي مارسيلو غروهي في صفقة انتقال حر، قادمًا من نادي الخلود، لتدعيم مركز حراسة المرمى خلال منافسات الموسم الحالي من دوري روشن السعودي.
وجاء التوقيع مع غروهي بناءً على توصية فنية من المدرب الإسباني إيمانويل الغواسيل، الذي شدد على أهمية تدعيم مركز الحراسة استعدادًا للاستحقاقات المقبلة.
كما كشف النادي رسميًا عن ضم لاعب الوسط الإسباني أوناي هيرنانديز، قادمًا من صفوف نادي الاتحاد، وذلك بنظام الإعارة لمدة موسم واحد، بعد الاتفاق على جميع التفاصيل المالية والتعاقدية بين الناديين.
وتسعى إدارة الشباب من خلال هذه الصفقات إلى تعزيز صفوف الفريق قبل إغلاق فترة الانتقالات الصيفية، وتقديم موسم قوي يليق بتطلعات جماهيره.