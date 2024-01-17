رالي داكار السعودية 2024 : صراع صدارة السيارات يحتدم بين الإسباني "ساينز" والفرنسي "لوب"

دشن المتسابقون اليوم الأربعاء، منافسات المرحلة العاشرة من رالي داكار السعودية في نسخته الخامسة، والتي كانت عبارة عن مرحلة دائرية حول العُلا لمسافة 612 كلم، منها 371 كلم للمرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت.