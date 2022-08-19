أخضر السلة يدشّن معسكره الخارجي في البحرين استعدادًا للمرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم

وينتظر أن يلعب الأخضر مباراة ودية أمام نظيره الأردني يوم الأحد القادم، قبل أن يلعب أولى مبارياته في التصفيات أمام نيوزيلندا يوم ٢٥ أغسطس في مدينة الدمام، بينما يلعب اللقاء الثاني أمام الفلبين في الفلبين يوم ٢٩ أغسطس.