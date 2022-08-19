أخضر السلة يدشّن معسكره الخارجي في البحرين استعدادًا للمرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم

دخل لاعبو المنتخب السعودي الأول لكرة السلة معسكرهم الإعدادي الخارجي، اليوم الجمعة، والمقام بمملكة البحرين استعدادًا للنافذة الرابعة من تصفيات كأس العالم، بعد أن أنهى مرحلة المعسكر الداخلي بمدينة الدمام.
وينتظر أن يلعب الأخضر مباراة ودية أمام نظيره الأردني يوم الأحد القادم، قبل أن يلعب أولى مبارياته في التصفيات أمام نيوزيلندا يوم ٢٥ أغسطس في مدينة الدمام، بينما يلعب اللقاء الثاني أمام الفلبين في الفلبين يوم ٢٩ أغسطس.
ويشرف على المنتخب إداريًّا الأستاذ يسار مختار، والإداري عبدالكريم الهوساوي، فيما يشرف على المنتخب فنيًّا محمد الكرداني، ومساعداه: أسعد علوي، وعبدالعال محمد، ورفاييل عبيد كمعدٍّ بدني، وأخصائي العلاج الطبيعي سليم الشيخ.
وتم اختيار ١٦ لاعبًا للمعسكر هم: "محمد المرواني - أيوب الهوساوي - خالد عبدالجبار – مرزوق المولد - نايف الثعلبي – ناصر أبو جلاس – ثامر محمد – ومحمد الصقر – ومثنى المرواني – وفهد السالك – ومصعب قاضي – أسامة البرقاوي - عبدالرحمن بن محفوظ - أيمن بلال – همام عبدالكريم - سعد السبيعي".