الاتحاد يعلن ضم طارق حامد لاعب الزمالك

أعلن الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، اليوم الأحد، عن التعاقد مع طارق حامد لاعب وسط منتخب مصر والزمالك المصري السابق.
ونشر الحساب الرسمي للفريق على "تويتر" تغريدة جاء فيها "المحارب الفرعوني بقى نمرًا" مع فيديو لأبرز لقطات اللاعب.
وبدأ طارق مسيرته مع نادي طلائع الجيش عام 2009، انتقل بعدها إلى سموحة ثم إلى الزمالك، وقضى 8 أعوام بين جدران الأخير، لعب خلالها 284 مباراة وسجل 6 أهداف وصنع 8 آخرين.
توج طارق حامد (33 عامًا) مع الزمالك بعشرة ألقاب، وهي: الكونفيدرالية الإفريقية والسوبر الإفريقي، الدوري المصري (مرتان) وكأس مصر (5 مرات) والسوبر المحلي.
وعلى المستوى الدولي انضم طارق حامد لمنتخب مصر عام 2013 تحت قيادة المدرب الأمريكي بوب برادلي، ودافع عن ألوان منتخب بلاده في 50 مباراة، لعب خلالها في كأس العالم 2018 وبطولتي أمم إفريقيا 2017 التي حصدت مصر فضيتها، ونسخة 2019.
وكان مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المصري، قد أعلن في وقت سابق موافقته على إنهاء عقد طارق حامد قبل موعده، من أجل الانتقال إلى نادي الاتحاد السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
كما ودع لاعبو نادي الزمالك زميلهم في الفريق طارق حامد، بعد تأكيد رحيله عن صفوف الفارس الأبيض، وانضمامه إلى نادي اتحاد جدة السعودي.
ونشر لاعبو الزمالك رسائل مؤثرة على خاصية "ستوري" في موقع إنستغرام، ودّعوا من خلالها طارق حامد وتمنوا له التوفيق والنجاح في خطوته القادمة.
وينتهي تعاقد طارق حامد مع الزمالك، بنهاية الموسم الحالي، لكن تم الاتفاق على إنهاء الارتباط بشكل ودي، وتنازل اللاعب عن مستحقاته المالية المتأخرة المقدرة بمبلغ 8 ملايين جنيه.
ويعد طارق حامد أكثر لاعب وسط مشاركة في المباريات بالجيل الحالي، حيث إنه شارك في 284 مباراة، بمعدل 24410 دقائق، حيث كان يتم الاعتماد عليه بصورة أساسية دائمًا.
وسينضم اللاعب في الأيام القليلة القادمة إلى معسكر الفريق الخارجي المقام حاليًا بالنمسا حتى الثامن أغسطس المقبل.