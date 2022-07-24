الاتحاد يعلن ضم طارق حامد لاعب الزمالك

وكان مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المصري، قد أعلن في وقت سابق موافقته على إنهاء عقد طارق حامد قبل موعده، من أجل الانتقال إلى نادي الاتحاد السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.