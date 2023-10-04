رئيس الاتحاد الآسيوي يؤكد دعمه الكامل للمملكة العربية السعودية لاستضافة كأس العالم 2034

رحَّب الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بقرار الاتحاد الدولي لكرة القدم دعوة الاتحادات الوطنية من آسيا لتقديم ملفات الترشيح لاستضافة كأس العالم 2034، معربًا في الوقت ذاته عن دعمه الكامل لنية المملكة العربية السعودية تقديم ملف ترشيح من أجل استضافة كأس العالم في نسخة عام 2034.
وقال الشيخ سلمان: يساند الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قرارات مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم حول الاستضافة، ونحن نؤمن بقوة أن هذه القرارات تمهد الطريق لمنح فرص أكثر عدالة لجميع الاتحادات القارية من أجل تقديم ملفات للاستضافة، وتنظيم بطولة كأس العالم ذات القيمة المميزة، التي تعتبر عماد كرة القدم العالمية للرجال.
وأضاف: نحن نشيد بهذا التوجه؛ إذ إننا سنشاهد أعظم حدث رياضي في العالم، يتم تنظيمه في جميع الاتحادات القارية؛ إذ يمكن للمزيد من الاتحادات الوطنية أن تقوم بالمشاركة في توحيد الجماهير بروح هذه اللعبة الجميلة.
ورحّب الشيخ سلمان بإعلان الاتحاد السعودي لكرة القدم نيته الترشح لاستضافة كأس العالم 2034، وقال: أنا سعيد لملاحظة أن الاتحاد السعودي لكرة القدم قام بإعلان نيته لتقديم ملف لاستضافة كأس العالم 2034، وكل أسرة كرة القدم الآسيوية ستقف متوحدة في دعم المبادرة بالغة الأهمية للمملكة العربية السعودية، ونحن ملتزمون بالعمل عن قرب مع أسرة كرة القدم العالمية من أجل نجاحها.
وأردف بالقول: سوف تستضيف المملكة العربية السعودية كأس آسيا في عام 2027، وهذه ستكون سابقة تاريخية بالنسبة لهم، ونحن لدينا ثقة كاملة في أن الاتحاد السعودي لكرة القدم سيقوم بتنظيم نسخة استثنائية لكأس آسيا، وتستمر هذه الثقة في تنظيم نسخة لا تنسى لكأس العالم، من خلال منح فرصة رائعة للجماهير من مختلف أرجاء العالم لمعايشة احتفال فريد من نوعه ورائع بهذه اللعبة الجميلة.
وفي أعقاب قرارات الاتحاد الدولي لكرة القدم يوم الأربعاء بمراجعة آلية استضافة كأس العالم فإن قارة آسيا سيكون لديها الفرصة لاستضافة البطولة في عام 2034، وذلك للمرة الثالثة في تاريخ كأس العالم، بعد عام 2022 في كوريا الجنوبية واليابان، و2022 في قطر.