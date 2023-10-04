رئيس الاتحاد الآسيوي يؤكد دعمه الكامل للمملكة العربية السعودية لاستضافة كأس العالم 2034

وأردف بالقول: سوف تستضيف المملكة العربية السعودية كأس آسيا في عام 2027، وهذه ستكون سابقة تاريخية بالنسبة لهم، ونحن لدينا ثقة كاملة في أن الاتحاد السعودي لكرة القدم سيقوم بتنظيم نسخة استثنائية لكأس آسيا، وتستمر هذه الثقة في تنظيم نسخة لا تنسى لكأس العالم، من خلال منح فرصة رائعة للجماهير من مختلف أرجاء العالم لمعايشة احتفال فريد من نوعه ورائع بهذه اللعبة الجميلة.