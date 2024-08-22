الأخضر الناشئ يجتاز تونس استعدادًا لـ"آسيوية اليد"

تَفَوق المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الناشئين، مواليد 2006م، على نظيره التونسي، بنتيجة (26- 25)، خلال المواجهة التي جمعتهما أمس في الودية الأولى بمعسكر تونس، استعدادًا للمشاركة في البطولة الآسيوية الـ(10) للناشئين لكرة اليد، المؤهلة لبطولة العالم بسلوفينيا 2025م، والتي تستضيفها الأردن خلال الفترة من الـ3 وحتى الـ14 من شهر سبتمبر 2024م.