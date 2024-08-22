الأخضر الناشئ يجتاز تونس استعدادًا لـ"آسيوية اليد"

تَفَوق المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الناشئين، مواليد 2006م، على نظيره التونسي، بنتيجة (26- 25)، خلال المواجهة التي جمعتهما أمس في الودية الأولى بمعسكر تونس، استعدادًا للمشاركة في البطولة الآسيوية الـ(10) للناشئين لكرة اليد، المؤهلة لبطولة العالم بسلوفينيا 2025م، والتي تستضيفها الأردن خلال الفترة من الـ3 وحتى الـ14 من شهر سبتمبر 2024م.
وسارت مجريات اللقاء بشكل متكافئ بين الطرفين في معظم فتراتها، مع أفضلية للمنتخب السعودي الذي أنهى الشوط الأول متقدمًا بنتيجة (14- 12)، قبل أن يواصل تفوقه في الشوط الثاني مُنهيًا اللقاء لصالحه بنتيجة (26- 25).
ومن المقرر أن يخوض الأخضر الناشئ الودية الثانية أمام نظيره التونسي، في الـ(7:30) من مساء السبت المقبل، في آخر تجاربه الودية، قبل العودة إلى أرض الوطن، ثم السفر إلى الأردن للمشاركة في البطولة الآسيوية.