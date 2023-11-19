بعد فوزه على فريق تمام.. فريق "الرياض للبولو" بطلاً للكأس الذهبية

وتوّج الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للبولو فيصل بن دويس، الفائزين في البطولة، وكان فريق الرياض قد فاز في مباراة (الذهاب) على فريق تمام بنتيجة 6/4، حيث مثّل فريق الرياض: مضر الزعبي وإبراهيم الحربي وحسام زواوي وفيصل أبونيان، فيما مثّل فريق تمام: سلمان بن هيف وهاشم العلوي وعبدالمحسن الحكير محمد نافيد، في حين قاد اللقاء الحكمان لورين بيرلينغهام وأمينو عثمان.