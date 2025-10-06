وزير الرياضة يستقبل لاعبي "أخضر الشباب" و"الناشئين" بعد تحقيق لقبي الخليج

وقدّم الفيصل التهنئة للأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين على هذا الإنجاز، مؤكدًا أن هذه النجاحات تُعد تجسيدًا للاهتمام الكبير والدعم الكريم الذي تحظى به رياضة المملكة من قبل القيادة الرشيدة – حفظها الله –، منوّهًا في الوقت ذاته بالمستويات الفنية الكبيرة والروح العالية التي ظهر بها اللاعبون، والتي تبشّر بمستقبل متميز للمنتخبات السعودية.