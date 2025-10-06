وزير الرياضة يستقبل لاعبي "أخضر الشباب" و"الناشئين" بعد تحقيق لقبي الخليج

استقبل الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، اليوم (الاثنين)، لاعبي المنتخب السعودي تحت (19) عامًا والمنتخب السعودي تحت (17) عامًا لكرة القدم، والأجهزة الفنية والإدارية، بمناسبة تحقيقهم لقبَي كأس الخليج العربي لكرة القدم.
وقدّم الفيصل التهنئة للأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين على هذا الإنجاز، مؤكدًا أن هذه النجاحات تُعد تجسيدًا للاهتمام الكبير والدعم الكريم الذي تحظى به رياضة المملكة من قبل القيادة الرشيدة – حفظها الله –، منوّهًا في الوقت ذاته بالمستويات الفنية الكبيرة والروح العالية التي ظهر بها اللاعبون، والتي تبشّر بمستقبل متميز للمنتخبات السعودية.
وكان المنتخب السعودي تحت (19) عامًا قد حقق لقب بطولة كأس الخليج العربي تحت (20) عامًا في نسختها الأولى، والتي أُقيمت في مدينة أبها، فيما حقق المنتخب السعودي تحت (17) عامًا بطولة كأس الخليج العربي التي احتضنتها قطر، واختُتمت منافساتها قبل أيام.