تستضيفها السعودية في ديسمبر المقبل.. طرح تذاكر نهائيات الجيل القادم لرابطة محترفي التنس 2024

وتعليقًا على هذا الموضوع قالت أريج مطبقاني، رئيس الاتحاد السعودي للتنس: "نستند اليوم إلى نجاح الفعالية في العام الماضي، ونتطلع قدمًا إلى استضافة نهائيات الجيل القادم لرابطة محترفي التنس في جدة للعام الثاني على التوالي. وتمثل هذه البطولة منصة لتسليط الضوء على نجوم المستقبل، وتأكيد التزامنا بتطوير الرياضة في المملكة العربية السعودية".