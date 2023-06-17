الفرنسي أنطوني موديست يرفض عرضًا جذابًا من دوري روشن

كشفت تقارير صحفية عن موقف الفرنسي أنطوني موديست لاعب بوروسيا دورتموند الألماني، من العرض المقدم له من المملكة العربية السعودية، للتعاقد معه خلال الموسم المقبل.
ووفقًا لصحيفة "le10sport" الفرنسية؛ فإن موديست رَفَض عرضًا جذابًا من السعودية، قُدّر بـ3 ملايين يورو، لمدة موسمين، بالرغم من بحث اللاعب عن تحد جديد.
وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن المهاجم الفرنسي الذي سينتهي عقده مع بوروسيا دورتموند في أول يوليو القادم، رفض اقتراح اللعب بالسعودية؛ لرغبته في الحصول على فرصة للعب في أوروبا.
وبدأ "موديست" مسيرته الاحترافية عام 2007 في نيس الفرنسي، وانضم لصفوف كولن موسم 2015، ثم غادره 2018 وعاد إليه سريعًا بعد أقل من موسم في الصين.
وانضم المهاجم الفرنسي البالغ من 34 عامًا، إلى نادى بوروسيا دورتموند في 2022، قادمًا من كولن الألماني، قبل أن يعيره إلى سانت إتيان في 2021.