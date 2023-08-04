"سياف" يحقق التوقيت الأفضل في اليوم الأول من منافسات مهرجان ولي العهد للهجن

كما نجح مالك الهجن السعودي محمد الفهيدة في تحقيق المركز الأول خمس مرات في الفترة الصباحية عبر المطية "المملكة" في الشوط الأول، المطية "فرق" في الشوط الثالث، المطية "هملول" في الشوط العاشر، المطية "بحور" في الشوط الـ 15، والمطية "طيف" في الشوط الـ 16.