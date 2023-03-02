الأخضر الشاب يدشِّن مشاركته بكأس آسيا بمواجهة قيرغيزستان

يفتتح المنتخب السعودي تحت 20 عامًا لكرة القدم، غدًا الجمعة، مبارياته ضمن منافسات المجموعة "الرابعة" من بطولة كأس آسيا تحت 20 عامًا 2023، في أوزبكستان.
ويلاقي "الأخضر" منتخب قيرغيزستان في تمام الخامسة مساءً بتوقيت أوزبكستان "الثالثة مساءً بتوقيت المملكة"، على ملعب نادي بونيودكور في العاصمة الأوزبكية طشقند.
على الصعيد الميداني، أجرى لاعبو المنتخب السعودي، مساء اليوم الخميس، حصتَهم التدريبية على الملعب الرديف لملعب نادي بونيودكور، تحت إشراف المدير الفني صالح المحمدي، والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها مرانًا تكتيكيًّا، أعقبه العمل على الكرات الثابتة.
من ناحية أخرى قرَّر الجهاز الفني استدعاءَ اللاعب عباس الحسن للالتحاق بقائمة المنتخب في كأس آسيا، بديلًا عن اللاعب محمد المري، الذي أوضحت الفحوصات الطبية تعرّضَه لإصابة في الكاحل الأيمن خلال الحصة التدريبية للمنتخب الوطني أمس الأربعاء.
ومن جانب آخر أوضح المدير الفني للمنتخب السعودي تحت 20 عامًا، صالح المحمدي، خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم مساء اليوم الخميس، والذي يسبق مباريات دور المجموعات من البطولة؛ أن هدف "الأخضر" أولًا هو حجز إحدى البطاقات المؤهلة لكأس العالم تحت 20 عامًا 2023 في إندونيسيا، مبيِّنًا أن الهدف الذي يليه هو الحفاظ على اللقب.
وأشار المحمدي إلى الدعم الكبير الذي حظي به المنتخب السعودي تحت 20 عامًا من قبل الاتحاد السعودي، والمتابعة المستمرَّة، معربًا عن أمله في أن تتوَّج هذه الجهود بتحقيق الأهداف الفنية المرجوَّة من خلال البطولة، ومطالبًا الجماهيرَ السعودية بدعم ومتابعة "الأخضر" في مهمته القارية.
من ناحية أخرى عقد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ممثلًا في اللجنة المنظمة لبطولة كأس آسيا تحت 20 عامًا 2023، اليوم الخميس؛ اجتماعًا تنسيقيًّا لمنتخبات المجموعة "الرابعة"، نوقش خلاله عددٌ من التنظيمات اللوجستية والأمنية والتسويقية والإعلامية والطبية.