الأخضر الشاب يدشِّن مشاركته بكأس آسيا بمواجهة قيرغيزستان

ومن جانب آخر أوضح المدير الفني للمنتخب السعودي تحت 20 عامًا، صالح المحمدي، خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم مساء اليوم الخميس، والذي يسبق مباريات دور المجموعات من البطولة؛ أن هدف "الأخضر" أولًا هو حجز إحدى البطاقات المؤهلة لكأس العالم تحت 20 عامًا 2023 في إندونيسيا، مبيِّنًا أن الهدف الذي يليه هو الحفاظ على اللقب.