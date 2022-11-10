بعد توقف استمر أكثرَ من شهر.. منافسات ممتاز اليد تعاود الدوران

وستنطلق أولى المباريات عند الساعة الرابعة مساءً، حينما يستضيف الوحدة نظيره الزلفي على صالته بمكة المكرمة، وعند الساعة السادسة مساءً يحل الخليج المنتشي بتحقيق ذهبية دورة الألعاب السعودية ضيفًا ثقيلًا على الأهلي، في صالة وزارة الرياضة بجدة، وبنفس التوقيت تنطلق الصافرة لـثلاث مواجهات أخرى، عندما يلعب الصفا مع نظيره القارة على صالة وزارة الرياضة بالدمام، ويلتقي الابتسام مع الهدى على صالة مدينة الأمير نايف بن عبد العزيز الرياضية بالقطيف.