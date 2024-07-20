كورينثيانز يقدم عرضًا للتعاقد مع غوستافو كويلار لاعب الشباب

قدّمت إدارة كورينثيانز البرازيلي، عرضًا لنادي لشباب، للتعاقد مع أحد محترفي الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
ووفقًا لما نشرته صحيفة Bolavip؛ فإن مسؤولي كورينثيانز، قدّموا عرضًا للنادي السعودي من أجل التوقيع مع الكولومبي غوستافو كويلار، لاعب الفريق.
وأفادت ذات الصحيفة بأن التوقيع مع كويلار، أصبح هدفًا للرئيس أوغوستو ميلو؛ من أجل جلب الثقة لفريق رامون دياز في الموسم الجديد.
وأشارت الأخبار الواردة من كورينثيانز إلى أن لاعب الهلال السابق البالغ من العمر 31 عامًا يقبل تخفيض راتبه، بعد أن قدّم النادي البرازيلي اقتراحه لإدارة الشباب.
وأعلن نادي الشباب تعاقده مع غوستافو كويلار، في الصيف الماضي قادمًا من الهلال في صفقة بلغت قيمتها نحو 1.38 مليون يورو.
وكان كويلار قد انضم لصفوف الهلال في 2019 قادمًا من نادي فلامنغو البرازيلي، كما يلعب للمنتخب الكولومبي منذ 2015.