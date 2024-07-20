كورينثيانز يقدم عرضًا للتعاقد مع غوستافو كويلار لاعب الشباب

وأشارت الأخبار الواردة من كورينثيانز إلى أن لاعب الهلال السابق البالغ من العمر 31 عامًا يقبل تخفيض راتبه، بعد أن قدّم النادي البرازيلي اقتراحه لإدارة الشباب.