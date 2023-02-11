كأس العالم للأندية.. "فلامنغو" البرازيلي يحصد البرونزية برباعية في مرمى "الأهلي" المصري

خطف نادي فلامنغو البرازيلي المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية والميدالية البرونزية؛ وذلك عقب تغلُّبه على الأهلي المصري.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بفوز فلامنغو البرازيلي بأربعة أهداف لهدفين.
أهداف المباراة افتتحها اللاعب غابرييل باربوسا في الدقيقة الـ11 من ركلة جزاء قبل أن يتعادل للأهلي أحمد عبد القادر في الدقيقة الـ38.
وفي شوط المباراة الثاني نجح اللاعب أحمد عبدالقادر مجددًا في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة الـ60 قبل أن ينتفض الفريق البرازيلي.
اللاعب بيدرو سجل هدف التعادل في الدقيقة الـ77، ثم أضاف اللاعب باربوسا الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة الـ84، وأضاف بيدرو الهدف الرابع في الدقيقة "الـ90+1".
يُذكر أن المباراة شهدت إهدار ركلة جزاء من اللاعب علي معلول لصالح الأهلي، إضافة لبطاقة حمراء وطرد للاعب خالد عبدالفتاح في الدقيقة الـ69.