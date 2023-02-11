كأس العالم للأندية.. "فلامنغو" البرازيلي يحصد البرونزية برباعية في مرمى "الأهلي" المصري

اللاعب بيدرو سجل هدف التعادل في الدقيقة الـ77، ثم أضاف اللاعب باربوسا الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة الـ84، وأضاف بيدرو الهدف الرابع في الدقيقة "الـ90+1".