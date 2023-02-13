انطلاق بطولة أرامكو النسائية الدولية للجولف.. الخميس المقبل

ويُعد نادي وملعب رويال غرينز، أولَ ملعب حديث للجولف بالمملكة، تم بناؤه للبطولات النسائية والرجالية، والذي صممه المهندس المعماري ديف سامبسون، وهو مستوحى من تصاميم الجولف الأوروبية؛ حيث يتكون الملعب من 18 حفرة إلى جوار نادي ريفي، وبإطلالة بانورامية مميزة على سواحل البحر الأحمر، ويشكل تحديًا لأبرز اللاعبين العالميين بما يعرضه من مكتسبات ومخاطر عالية، كما تم ترشيحه كأفضل نادي جولف في العالم خلال حفل توزيع جوائز الجولف العالمية 2019م؛ حيث أشاد به نجوم عالميون؛ أبرزهم: (داستن جونسون، وبروكس كوبكا، وفيل ميكلسون، وسيرجو جارسيا).