في تصفيات كأس آسيا.. أخضر الناشئين ينهي تحضيراته لمواجهة المالديف

يخوض المنتخب السعودي تحت 17 عامًا لكرة القدم، غدًا الأربعاء، مباراته الثانية ضمن منافسات المجموعة "الرابعة" من التصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 17 عامًا 2023.
ويستضيف "الأخضر" منتخب المالديف، في تمام السادسة والربع مساءً، على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية.
على الصعيد الميداني أجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب نادي النهضة، تحت إشراف المدير الفني عبدالوهاب الحربي، والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها تمارين تكتيكية.
يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 17 عامًا افتتح مبارياته ضمن منافسات المجموعة "الرابعة" من التصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2023 التي يستضيفها في الدمام خلال الفترة من 1 إلى 9 أكتوبر الجاري، بالفوز على منتخب ميانمار بنتيجة 6-0.