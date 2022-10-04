في تصفيات كأس آسيا.. أخضر الناشئين ينهي تحضيراته لمواجهة المالديف

يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 17 عامًا افتتح مبارياته ضمن منافسات المجموعة "الرابعة" من التصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2023 التي يستضيفها في الدمام خلال الفترة من 1 إلى 9 أكتوبر الجاري، بالفوز على منتخب ميانمار بنتيجة 6-0.