في التصفيات الآسيوية.. أخضر الشاطئية يكثف تحضيراته لمواجهة الفائز من لقاء عمان والإمارات

واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الشاطئية استعداداته وتحضيراته لخوض منافسات تصفيات منتخبات غرب آسيا المؤهلة إلى دورة الألعاب الشاطئية 2023 (ANOC) التي ستقام في جزيرة بالي في إندونيسيا.
ويواجه (أخضر الشاطئية) يوم الجمعة المقبل الفائز من مباراة منتخبي عمان والإمارات على ملعب شاطئ كورنيش الحمراء في جدة، في نصف نهائي التصفيات.
وأجرى (الأخضر) اليوم الأربعاء تدريبه الرئيسي على ملعب شاطئ كورنيش الحمراء الذي سيحتضن مباريات التصفيات تحت إشراف المدرب البرازيلي قوقا زولوكوفيك، الذي عمد على تكثيف وتنويع التمارين اللياقية والبدنية، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من الجمل الفنية التي تركزت في بناء الهجمات من الخلف مع إغلاق المناطق الدفاعية، قبل أن تجرى مناورة على كامل الملعب، لتختتم الحصة التدريبة بالتسديد المباشر على المرمى.
من جهة أخرى تحدث المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم الشاطئية قوقا زولوكوفيك في المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة المنظمة للتصفيات بالقول "في البداية أشكر الاتحاد السعودي لكرة القدم على كل شيء قدمه لنا من دعم للمنتخب، ومن جهد وعمل كبير في تنظيم هذه البطولة والبطولات السابقة التي أقيمت مؤخرًا".
وعن استعدادات المنتخب للتصفيات قال "لا تزال اللعبة لدينا في بداية الطريق ونحن سعداء بوجودنا في هذا المحفل الكبير مع منتخبات قوية في التصفيات؛ إذ إننا نسعى من خلال هذه المشاركة للحصول على بطاقة التأهل من أجل المشاركة في دورة الألعاب الشاطئية 2023 (ANOC) التي ستقام في جزيرة بالي".