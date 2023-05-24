في التصفيات الآسيوية.. أخضر الشاطئية يكثف تحضيراته لمواجهة الفائز من لقاء عمان والإمارات

وأجرى (الأخضر) اليوم الأربعاء تدريبه الرئيسي على ملعب شاطئ كورنيش الحمراء الذي سيحتضن مباريات التصفيات تحت إشراف المدرب البرازيلي قوقا زولوكوفيك، الذي عمد على تكثيف وتنويع التمارين اللياقية والبدنية، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من الجمل الفنية التي تركزت في بناء الهجمات من الخلف مع إغلاق المناطق الدفاعية، قبل أن تجرى مناورة على كامل الملعب، لتختتم الحصة التدريبة بالتسديد المباشر على المرمى.