الهلال يواصل تحضيراته تأهباً لانطلاق الموسم الجديد بتمارين لياقية وفنية

ومن المقرر أن يلتحق اللاعبون الدوليون، يوم الأحد، بتدريبات الفريق، بعد استمتاعهم بالإجازة الموسمية، فيما سينضم الثنائي الصربي "سيرجي سافيتش ومواطنه ألكساندر ميتروفيتش" إلى معسكر الفريق الإعدادي في النمسا، الذي سيبدأ يوم الخامس عشر من شهر يوليو الجاري.