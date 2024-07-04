الهلال يواصل تحضيراته تأهباً لانطلاق الموسم الجديد بتمارين لياقية وفنية

واصل لاعبو الفريق الكروي الأول بنادي الهلال مساء اليوم الخميس، تدريباتهم الاعتيادية في مقر النادي؛ وذلك ضمن برنامجهم الإعدادي، وذلك استعداداً لبدء تحضيراتهم لمنافسات الموسم الرياضي الجديد 2024/2025.
واشتملت الحصة التدريبية، التي قادها المدرب البرتغالي "جورجي جيسوس" على تمارين بدنية في صالة الحديد، وتدريبات لياقية ومناورة فنّية على أرضية الملعب.
ومن المقرر أن يلتحق اللاعبون الدوليون، يوم الأحد، بتدريبات الفريق، بعد استمتاعهم بالإجازة الموسمية، فيما سينضم الثنائي الصربي "سيرجي سافيتش ومواطنه ألكساندر ميتروفيتش" إلى معسكر الفريق الإعدادي في النمسا، الذي سيبدأ يوم الخامس عشر من شهر يوليو الجاري.