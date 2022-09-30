اللجنة الأولمبية الدولية: الفيصل في التسويق.. و"ابن جلوي" في المسؤولية الاجتماعية.. و"ريما" في ثلاث لجان

كما أعلن باخ تمديد عضوية نائب الرئيس الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد في لجنة الشؤون العامة والمسؤولية الاجتماعية، ومنح عضوية جديدة لعضو اللجنة الأولمبية الدولية عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، تتمثل في لجنة الاستدامة والإرث، إضافة لتجديد عضويتها في لجنة المساواة والتنوع والشمول، ولجنة التنسيق لأولمبياد بريزبن 2032م.