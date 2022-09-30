اللجنة الأولمبية الدولية: الفيصل في التسويق.. و"ابن جلوي" في المسؤولية الاجتماعية.. و"ريما" في ثلاث لجان

أعلن اليوم الجمعة رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، الدكتور توماس باخ، تجديد العضويات السعودية الثلاث في اللجنة الأولمبية الدولية للأعوام الأربع المقبلة، إضافة لعضوية رابعة جديدة للمملكة.
وفي التفاصيل، تم التمديد لرئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل عضوًا في لجنة التسويق.
كما أعلن باخ تمديد عضوية نائب الرئيس الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد في لجنة الشؤون العامة والمسؤولية الاجتماعية، ومنح عضوية جديدة لعضو اللجنة الأولمبية الدولية عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، تتمثل في لجنة الاستدامة والإرث، إضافة لتجديد عضويتها في لجنة المساواة والتنوع والشمول، ولجنة التنسيق لأولمبياد بريزبن 2032م.
وتأتي إضافة وتجديد العضويات للمملكة في اللجنة الأولمبية الدولية (أكبر وأهم منظمة رياضية بالعالم) ضمن إطار تعزيز ورفع عدد الكوادر السعودية في المنظمات الدولية بما يتماشى مع النهضة الرياضية التي تعيشها المملكة العربية السعودية وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.