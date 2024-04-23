صافرة الكويتي "العلي" تضبط القمة الآسيوية بين الهلال والعين

يقود الحكم الكويتي أحمد العلي مباراة الهلال والعين الإماراتي، المقرر لها مساء اليوم الثلاثاء، بملعب المملكة أرينا بالعاصمة الرياض، في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.
وبات الهلال في حاجة للانتصار على العين بفارق 3 أهداف من أجل التأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا، بعد الخسارة ذهاباً في أبوظبي بنتيجة 2-4.
أحمد العلي يبلغ من العمر 41 عاماً، وحمل الشارة الدولية في عام 2019.
أدار الحكم الكويتي مباراة وحيدة لفريق الهلال كانت ضد سباهان أصفهان الإيراني في النسخة الجارية من دوري أبطال آسيا، وانتصر ممثل الوطن بنتيجة 3/1.
صافرة أحمد العلي أدارت مباراة أخرى للأندية السعودية في دوري أبطال آسيا هذا الموسم، وشهد على فوز الفيحاء على حساب آهال التركمنستاني بثلاثية.