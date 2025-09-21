تحت شعار "عزنا بطبعنا".. انطلاق بطولة نادي محايل الرياضي باليوم الوطني 95

وأجريت قرعة البطولة في مقر النادي بحضور ممثلي الفرق، حيث تقرر أن تنطلق المنافسات يوم السبت 20 سبتمبر 2025م، بمباراة الافتتاح التي تجمع بين فريق رعب قنا وفريق نجوم الضرس. وتضم البطولة فرق: الفارس، عسير، الجيل، المكارم، كاظمة، وشباب غلاب.