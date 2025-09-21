تحت شعار "عزنا بطبعنا".. انطلاق بطولة نادي محايل الرياضي باليوم الوطني 95

ضمن فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني السعودي الـ95، وتحت شعار "عزنا بطبعنا"، ينظم نادي محايل الرياضي بطولة كروية كبرى بمشاركة ثمانية من أبرز فرق المنطقة، وذلك بعد استكمال جميع الموافقات الرسمية من وزارة الرياضة.
وأجريت قرعة البطولة في مقر النادي بحضور ممثلي الفرق، حيث تقرر أن تنطلق المنافسات يوم السبت 20 سبتمبر 2025م، بمباراة الافتتاح التي تجمع بين فريق رعب قنا وفريق نجوم الضرس. وتضم البطولة فرق: الفارس، عسير، الجيل، المكارم، كاظمة، وشباب غلاب.
وأكد رئيس النادي الدكتور إبراهيم بن عمر المحائلي أن البطولة تأتي ضمن برامج النادي المجتمعية والرياضية، بهدف تعزيز الانتماء الوطني وخدمة الشباب، وخلق أجواء تنافسية مليئة بالروح الرياضية.
وأضاف أن البطولة لن تكون مجرد منافسة رياضية، بل احتفالية وطنية متكاملة، تتخللها فعاليات مصاحبة تعبّر عن حب الوطن واعتزاز المجتمع بقيادته وتاريخه المجيد.
ومن المتوقع أن تحظى البطولة بحضور جماهيري كبير يواكب قيمة المناسبة الوطنية، حيث يترقب عشاق كرة القدم في المنطقة لقاءات مثيرة بين نخبة من أبرز الفرق المحلية.
وسيكون محافظ محايل عسير محمد بن فلاح القرقاح على رأس الحضور في المباراة الختامية، لتتويج الفريق الفائز بالكأس في احتفالية رياضية ووطنية تعبّر عن الفخر والاعتزاز بالوطن الغالي.