النصر مهتم بضم "ماركوس" جناح سبورتنج لشبونة

كشفت تقارير إعلامية، عن دخول نادي النصر في مفاوضات، لضم لاعب سبورتنج لشبونة البرتغالي ماركوس إدواردز.
ونشرت صحيفة "ABola"، تقريرًا، قالت فيه: إن مسؤولي سبورتنج لشبونة، يطالبون بمبلغ تتراوح قيمته بين 20 و25 مليون يورو؛ للاستغناء عن خدمات الجناح الأيرلندي.
وحسب الصحيفة، فإن النصر ينافس كريستال بالاس الإنجليزي؛ لضم "ماركوس"، الذي قدم عرضًا للتعاقد مع اللاعب، بقيمة 15 مليون يورو.
ويعد ماركوس إدواردز، أحد لاعبي سبورتنج لشبونة البارزين، وقد انضم إليه في يناير 2022، قادمًا من فيتوريا غيماريش، وتبلغ قيمته السوقية، نحو 20 مليون يورو.