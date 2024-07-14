النصر مهتم بضم "ماركوس" جناح سبورتنج لشبونة

ويعد ماركوس إدواردز، أحد لاعبي سبورتنج لشبونة البارزين، وقد انضم إليه في يناير 2022، قادمًا من فيتوريا غيماريش، وتبلغ قيمته السوقية، نحو 20 مليون يورو.