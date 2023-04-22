إلتون جوزيه أكثر اللاعبين البرازيليين مشاركة بدوري المحترفين

يعد إلتون جوزيه لاعب النصر والفتح السابق أكثر اللاعبين البرازيليين مشاركةً في الدوري السعودي للمحترفين منذ انطلاقته موسم 2008/2009م.
وبحسب ما ذكره الحساب الرسمي لدوري روشن السعودي للمحترفين، من خلال "أنفوجرافيك" نشره أرفق معه تغريدة قال فيها : "إلتون جوزيه أكثر اللاعبين من الجنسية البرازيلية مشاركةً في الدوري السعودي للمحترفين".
يعد البرازيلي البالغ من العمر "37 عامًا" من أبرز اللاعبين الأجانب الذين مروا على كرة القدم السعودية، وأمضى في ملاعبها العديد من السنوات.
حيث لعب إلتون في بداية مسيرته الاحترافية في المملكة مع النصر، ثم انتقل إلى الإمارات، وعاد مرة أخرى للدوري السعودي عبر بوابة الفتح، كما خاض تجربة احترافية مع نادي القادسية، كما دافع عن ألوان الوحدة.
وخاض إلتون جوزيه 206 مباريات في دوري المحترفين، متقدمًا بفارق كبير عن أقرب منافسيه مواطنه ساندرو مانويل لاعب التعاون السابق الذي يملك 162 مباراة.
ويتقدم هداف اتحاد جدة رومارينهو قائمة أبناء جلدته الذين مازالوا ينشطون بدوري روشن المحترفين بـ137مباراة، يليه بيتروس لاعب الفتح حاليًا والنصر سابقًا بـ120مباراة، ويحل انسيلمو لاعب الوحدة في المرتبة الثالثة بـ113مباراة.