إلتون جوزيه أكثر اللاعبين البرازيليين مشاركة بدوري المحترفين

حيث لعب إلتون في بداية مسيرته الاحترافية في المملكة مع النصر، ثم انتقل إلى الإمارات، وعاد مرة أخرى للدوري السعودي عبر بوابة الفتح، كما خاض تجربة احترافية مع نادي القادسية، كما دافع عن ألوان الوحدة.