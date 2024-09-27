الهلال لاستعادة الصدارة.. والفتح للعودة لسكة الانتصارات

تُستكمل اليوم السبت باقي مباريات الجولة الخامسة من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين، وتقام فيه 3 مباريات على النحو الآتي:
تُقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الـ6:10 مساء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب نادي الفتح بالأحساء.
يدخل الفتح المباراة وهو بالمركز الـ16 برصيد 3 نقاط، بينما يقع الأخدود بالمركز الـ17 (قبل الأخير) برصيد نقطة واحدة.
يُقام اللقاء بين الفريقين في تمام الساعة الـ6:45 مساء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب جامعة الجوف بمدينة سكاكا.
يشارك العروبة في المباراة وهو المركز الـ12 برصيد 4 نقاط، في حين يأتي ضمك بالمركز الـ15 برصيد 3 نقاط.
تنطلق المواجهة بين الهلال والخلود في تمام الساعة الـ9 مساء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.
يدخل الهلال المواجهة وهو في المركز الثاني بجدول الدوري السعودي برصيد 12 نقطة، في حين يأتي الخلود بالمركز الـ11 برصيد 4 نقاط.