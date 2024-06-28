دوري روشن السعودي الدوري غير الأوروبي الأكثر تمثيلًا في ثمن نهائي اليورو 2024 بـ11لاعباً

مع اقترب دور ثمن النهائي في كأس أمم أوروبا 2024 سجل دوري روشن السعودي حضورًا قويًا، غير مسبوق، في بطولة اليورو، بتخطي 11 لاعبًا من نجومه دور المجموعة.
تأهل 11 لاعبًا ينشطون في دوري روشن السعودي للمحترفين لكرة القدم مع منتخبات بلادهم إلى دور الـ16 من كأس أمم أوروبا (يورو 2024) المقامة حالياً في ألمانيا.
جعل هذا العدد الأكبر للاعبين من الدوري السعودي المشاركين في البطولة الأوروبية دوري روشن الدوري غير الأوروبي الأكثر تمثيلًا في هذه النسخة من البطولة.
ومن بين 15 لاعبًا يمثلون الدوري السعودي شاركوا في دور المجموعات من البطولة، خرج 4 لاعبين فقط من دور المجموعات.
ويمثل اللاعبون المتأهلون 9 أندية في دوري روشن، واستحوذ لاعبو النصر والأخدود على الحصة الأكبر بتواجد لاعبين من كل فريق، واللاعبون الـ11 هم: البرتغالي كريستيانو رونالدو، الإسباني أيمريك لابورت (النصر)، الفرنسي نغولو كانتي (الاتحاد)، البرتغالي روبن نيفيز (الهلال)، الروماني نيكولاي ستانسيو (ضمك)، الروماني بوركا، الجورجي كفيركفيليا (الأخدود)، الهولندي جورجينو فينالدوم (الاتفاق)، التركي ديميرال (لاعب الأهلي)، البلجيكي كاراسكو (الشباب)، الحارس البلجيكي كاستيلس (القادسية)
اللاعبون الـ4 الذين ودعوا اليورو من دور المجموعات هم:
الصربي ألكسندر ميتروفيتش، الصربي سيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش (الهلال)، الأسكتلندي جاك هيندري (الاتفاق)، الكرواتي مارسيلو بروزفيتش (النصر).