دوري روشن السعودي الدوري غير الأوروبي الأكثر تمثيلًا في ثمن نهائي اليورو 2024 بـ11لاعباً

مع اقترب دور ثمن النهائي في كأس أمم أوروبا 2024 سجل دوري روشن السعودي حضورًا قويًا، غير مسبوق، في بطولة اليورو، بتخطي 11 لاعبًا من نجومه دور المجموعة.