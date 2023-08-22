أندية سعودية تستهدف التعاقد مع" ميسون جرينوود".. بعد رحيله عن مانشستر يونايتد

كشفت تقارير صحفية عن اهتمام أندية سعودية بالتعاقد مع ميسون جرينوود، بعد إعلان رحيله عن مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال موسم الانتقالات الصيفي الحالي.
ووفقاً لصحيفة "Sport BBC" العالمية، فإن انتقال مهاجم مانشستر يونايتد إلى المملكة العربية السعودية سيكون مفاجئاً للغاية، فإنه من المحتمل أن يكون لاعباً في الدوري السعودي هذا الموسم.
كما ذكرت تقارير صحفية أخرى أنه تم ربط جرينوود بالانتقال بأموال ضخمة إلى السعودية للانضمام إلى نادي الاتفاق، كما أبدت العديد من الأندية السعودية اهتمامها بضم اللاعب الإنجليزي.
وأعلن مانشستر يونايتد رحيل ماسون جرينوود البالغ من العمر 21 عامًا، الذي انضم إليه في 2018، كما يلعب مع المنتخب الإنجليزي منذ 2020.