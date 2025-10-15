في النسخة الثالثة.. 21 رياضة سعودية في ألعاب آسيا للشباب في البحرين

تشارك اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية في دورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب، التي تستضيفها العاصمة البحرينية المنامة خلال الفترة من 22 إلى 31 أكتوبر الجاري، بمشاركة جميع الدول الآسيوية.
215 لاعبًا ولاعبة
ويمثل المملكة في الدورة 215 لاعبًا ولاعبةً، يشاركون في 21 رياضة، وهي: السباحة، وألعاب القوى، والمصارعة، وكرة السلة 3✖3، والملاكمة، والهجن، والدراجات، والفروسية، والرياضات الإلكترونية، وكرة قدم الصالات، والجولف، وكرة اليد، والجوجيتسو، والجودو، وفنون القتال المتنوع، والملاكمة التايلندية، وكرة الطاولة، والتايكوندو، والسباق الثلاثي، والكرة الطائرة، ورفع الأثقال.
وتأتي أهمية المشاركة في الدورة كونها إحدى المحطات التأهيلية لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية الرابعة للشباب "داكار 2026"، حيث تُقام الدورة الآسيوية بعد توقف دام 12 عامًا، وتحديدًا منذ آخر نسخة لدورة الألعاب الآسيوية الثانية للشباب التي أُقيمت عام 2013 في نانجينغ الصينية.
يُذكر أن اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية تنظّم معسكرًا تدريبيًا لفريق السعودية في عدد من المواقع المختلفة بالمنطقة الشرقية، أهمها نادي القادسية، وصالة وزارة الرياضة بالدمام، ومدينة الأمير نايف الرياضية بالقطيف، وبيوت الشباب.