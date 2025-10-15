في النسخة الثالثة.. 21 رياضة سعودية في ألعاب آسيا للشباب في البحرين

215 لاعبًا ولاعبة

ويمثل المملكة في الدورة 215 لاعبًا ولاعبةً، يشاركون في 21 رياضة، وهي: السباحة، وألعاب القوى، والمصارعة، وكرة السلة 3✖3، والملاكمة، والهجن، والدراجات، والفروسية، والرياضات الإلكترونية، وكرة قدم الصالات، والجولف، وكرة اليد، والجوجيتسو، والجودو، وفنون القتال المتنوع، والملاكمة التايلندية، وكرة الطاولة، والتايكوندو، والسباق الثلاثي، والكرة الطائرة، ورفع الأثقال.