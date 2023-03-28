في ختام البطولة الدولية .. الأخضر الأولمبي يكسب نظيره القطري

تغلب المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم على مضيّفه منتخب قطر بركلات الترجيح بنتيجة 10-9 بعد التعادل السلبي في الشوطين الأصليين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الأخيرة من البطولة الدولية الودية، والتي جاءت في إطار برنامج الإعداد للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2024.