مدرب الأخضر "رينارد" ثامن أفضل مدرب في العالم .. تعرف على البقية

أعلن الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم، اليوم الأحد، عن قائمة أفضل مدربي المنتخبات بالعالم.
وجاء مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الفرنسي "ايرفي رينارد" بالمركز الثامن، في قائمة أفضل مدربي المنتخبات بالعالم، بعد أن قاد الأخضر للفوز على الأرجنتين في مونديال قطر، قبل أن يخسر أمام بولندا والمكسيك ويودع البطولة، على 5 أصوات، متساويًا مع البرازيلي تيتي مدرب السيلساو السابق، والبرتغالي باولو بينتو الذي تولى تدريب كوريا الجنوبية في المونديال.
وتصدر القائمة الأرجنتيني ليونيل سكالوني، المتوج مع منتخب بلاده بكأس العالم 2022، بحصوله على 240 صوتًا، فيما جاء الفرنسي ديدييه ديشان مدرب فرنسا وصيف العالم، في المركز الثاني بـ45 صوتًا.
وضمت القائمة أيضًا وليد الركراكي مدرب المغرب في المركز الثالث بـ30 صوتًا.