مدرب الأخضر "رينارد" ثامن أفضل مدرب في العالم .. تعرف على البقية

وجاء مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الفرنسي "ايرفي رينارد" بالمركز الثامن، في قائمة أفضل مدربي المنتخبات بالعالم، بعد أن قاد الأخضر للفوز على الأرجنتين في مونديال قطر، قبل أن يخسر أمام بولندا والمكسيك ويودع البطولة، على 5 أصوات، متساويًا مع البرازيلي تيتي مدرب السيلساو السابق، والبرتغالي باولو بينتو الذي تولى تدريب كوريا الجنوبية في المونديال.