في الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي.. "نيوكاسل" يُحقِّق فوزًا مثيرًا على "نوتنغهام فورست"

رياضة
في الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي.. "نيوكاسل" يُحقِّق فوزًا مثيرًا على "نوتنغهام فورست"
حقَّق فريق نيوكاسل يونايتد فوزًا مثيرًا على مضيفه نوتنغهام فورست بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وذلك في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم السبت على ملعب "سيتي جراوند" لحساب منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
ثلاثية الضيوف تناوب على تسجيلها كل من برونو جيمارايش هدفين في الدقيقتَين (الـ10، والـ66)، وفابيان شار في الدقيقة الـ43، بينما سجل ثنائية نوتنغهام فورست أنتوني إيلانجا وكالوم هودسون أودوي في الدقيقتين (الـ26، والـ45) على التوالي.
وبهذه النتيجة رفع نيوكاسل رصيده إلى 36 نقطة؛ وضعته في المركز السابع، بينما توقَّف رصيد نوتنغهام فورست عند النقطة الـ21 في المركز السادس عشر.