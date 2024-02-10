في الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي.. "نيوكاسل" يُحقِّق فوزًا مثيرًا على "نوتنغهام فورست"

حقَّق فريق نيوكاسل يونايتد فوزًا مثيرًا على مضيفه نوتنغهام فورست بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وذلك في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم السبت على ملعب "سيتي جراوند" لحساب منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي الممتاز.