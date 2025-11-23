الإسباني لويس كورتيس يُعلن القائمة النهائية للمنتخب السعودي للسيدات

أعلن الجهاز الفني للمنتخب السعودي للسيدات بقيادة المدرب الإسباني لويس كورتيس القائمة النهائية المُكوّنة من 23 لاعبة، وذلك استعدادًا للمشاركة في بطولة غرب آسيا للسيدات، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية في مدينة جدة، في نسختها التاسعة.
وجاء اختيار القائمة بعد انتهاء المعسكر الإعدادي الذي خاضه المنتخب، والذي اشتمل على تدريبات فنية وبدنية هدفت إلى رفع جاهزية اللاعبات، وتضم القائمة النهائية كُلًّا من:
منى عبدالرحمن، سارة خالد، ليلى علي، أسيل أحمد، شروق الهوساوي، رغد مخيزن، نوف سعود، فريدة أشرف، بيان صدقة، سارة الحمد، لانا عبدالرزاق، مجد العتيبي، بسمة نواف، فاطمة منصور، موضي عبدالمحسن، صبا توفيق، مرام اليحى، مباركة محمد، نورة إبراهيم، فدوى خالد، صفاء قدور، أميرة أبوالسمح، البندري مبارك.
وأكد الجهاز الفني أن اختيار اللاعبات جاء وفق معايير فنية دقيقة، ركّزت على جاهزية اللاعبات البدنية، وانسجامهن داخل الملعب، وقدرتهن على تنفيذ النهج التكتيكي المطلوب خلال المنافسات القادمة.
ويُواصل المنتخب تدريباته في مدينة جدة ضمن المرحلة الأخيرة من التحضير قبل انطلاق البطولة، وسط دعم كامل من الاتحاد السعودي لكرة القدم لضمان جاهزية مثالية للمشاركة وتحقيق نتائج إيجابية.
وتُعد هذه الاستضافة الثانية للمملكة لبطولة غرب آسيا للسيدات، استمرارًا لجهود تطوير كرة قدم السيدات وتعزيز حضورها الإقليمي والدولي.