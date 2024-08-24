كأس العالم للرياضات الإلكترونية: الكوري Ulsan يتوج بلقب بطولة Tekken 8

حقق الكوري ليم سو- هون "Ulsan"، لقب بطولة اللعبة القتالية الشهيرة Tekken 8، إحدى بطولات الأسبوع الثامن والأخير من كأس العالم للرياضات الإلكترونية، الحدث الأكبر في تاريخ قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية دوليًّا، بعد 3 أيام من المنافسات على مسرح Amazon أرينا بين نخبة اللاعبين من مختلف أنحاء العالم.
وتَغَلب الكوري Ulsan على خصمه الباكستاني Atif لاعب فريق فالكونز السعودي، في المواجهة النهائية بنتيجة 5- 0 ليحصل على درع البطولة وجائزة المركز الأول البالغة 300.000 دولار من مجموع جوائز البطولة البالغ مليون دولار. ويمنح فريقه الكوري كوانجدونج فريكس 1000 نقطة إضافية في رصيده الإجمالي الخاص بالترتيب العام لكأس العالم للرياضات الإلكترونية.
وقال Ulsan في المؤتمر الصحفي عقب التتويج: "أنا سعيد جدًّا، أصبحت بطلًا للعالم ولا يمكنني أن أصف الشعور الذي أشعر به الآن. كانت البطولة صعبة للغاية وشارك فيها أفضل اللاعبين على مستوى العالم، وسعيد بأن أتمكن من تحقيق لقب البطولة الأكبر في تاريخ اللعبة. هذه هي زيارتي الثانية للمملكة بعد أن شاركت العام الماضي في منافسات موسم الجيمرز: أرض الأبطال، وكانت تجربة رائعة، وتجربة كأس العالم للرياضات الإلكترونية مميزة بالفعل، الترحيب والاهتمام والرعاية التي نحصل عليها هنا كلاعبين لا تقارن بأي بطولة أخرى، وأود أن أشكر المملكة العربية السعودية والقائمين على هذا الحدث على كل شيء".
منافسات الأسبوع الثامن
وشهد اليوم الثالث من منافسات بطولات الأسبوع الثامن في الحدث العالمي، استمرار مواجهات المراحل المتقدمة في بطولات PUBG Battlegrounds وRocket League وESL R1 حيث تم تحديد المتأهلين للأدوار النهائية، واتضاح معالم المواجهات التي سيتم من خلالها تتويج الأبطال في اليوم الختامي لكأس العالم للرياضات الإلكترونية المقام في نسخته الأولى بمدينة الرياض وتحتضن SEF أرينا -أكبر منطقة للرياضات الإلكترونية في العالم- منافساته ببوليفارد رياض سيتي.
وبعد 6 جولات من المواجهات بين فِرَق المجموعة الأولى والثالثة في بطولة PUBG Battlegrounds التي تقام على مسرح stc أرينا؛ تَمكن الفريق الفيتنامي All Gamers Global من تحقيق المركز الأول بعد تسجيله 61 نقطة. وتنطلق يوم غد السبت مواجهات المرحلة النهائية التي تستمر حتى اليوم التالي الذي سيشهد تتويج الفريق الفائز باللقب.
واستطاعت فِرَق Spacestation وTeam Vitality وTeam Falcons وG2 Stride، حجز موقعها في الدور ربع النهائي لبطولة Rocket League المقامة على مسرح Qiddiya أرينا. ومع تبقي 4 مقاعد إضافية، تتنافس يوم غد السبت فِرَق Team BDS وPWR وGen.G Mobil1 Racing وTeam Secret وFURIA وTwisted Minds وChiefs Esports Club وGentle Mates Alpine؛ لمحاولة الفوز واللحاق بالفِرَق المتأهلة.
وأما في ESL R1، فقد تصدر فريق Team Redline منافسات بطولة الفِرَق بعد 8 جولات جمع خلالها 175 نقطة متقدمًا بفارق 49 نقطة عن فريق Team Vitality صاحب المركز الثاني، وعن فريق Porsche Coanda Esports الذي يحتل المركز الثالث برصيد 90 نقطة.