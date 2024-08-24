كأس العالم للرياضات الإلكترونية: الكوري Ulsan يتوج بلقب بطولة Tekken 8

وقال Ulsan في المؤتمر الصحفي عقب التتويج: "أنا سعيد جدًّا، أصبحت بطلًا للعالم ولا يمكنني أن أصف الشعور الذي أشعر به الآن. كانت البطولة صعبة للغاية وشارك فيها أفضل اللاعبين على مستوى العالم، وسعيد بأن أتمكن من تحقيق لقب البطولة الأكبر في تاريخ اللعبة. هذه هي زيارتي الثانية للمملكة بعد أن شاركت العام الماضي في منافسات موسم الجيمرز: أرض الأبطال، وكانت تجربة رائعة، وتجربة كأس العالم للرياضات الإلكترونية مميزة بالفعل، الترحيب والاهتمام والرعاية التي نحصل عليها هنا كلاعبين لا تقارن بأي بطولة أخرى، وأود أن أشكر المملكة العربية السعودية والقائمين على هذا الحدث على كل شيء".